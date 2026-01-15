ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 61 з 82 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 21 БпЛА на 13 локаціях та падіння уламків на трьох, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Загалом в ніч на 15 січня (з 19:00 14 січня) противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 60 із них – "шахеди".

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в Повітряних силах.