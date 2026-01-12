Інтерфакс-Україна
Події
15:47 12.01.2026

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

1 хв читати

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) знищили протягом 12 січня російські радіолокаційну станцію (РЛС) "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор" та зенітний гарматно-ракетний комплекс "Тунгуска" на запорізькому та донецькому напрямках фронту, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Це вже 9, 10 та 11 знищені протягом 1-12 січня ворожі РЛС та ЗРК приблуди з системи ППО противника. Усі цілі знищені засобами middle strike Птахів 412 бригади СБС "Немезис" на глибині понад 100 км від лінії бойового зіткнення, з бойовою частиною понад 10 кг, що не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим але високовартісним засобам окупанта", - написав Бровді в телеграм у понеділок.

Теги: #сбс #цілі #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 11.01.2026
ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

09:01 10.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

08:36 10.01.2026
Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

08:19 08.01.2026
ППО знищила 70 з 97 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 70 з 97 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

08:07 07.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 648 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 648 ворожих цілей

19:01 06.01.2026
В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

21:08 05.01.2026
СБС за 7 місяців існування уразили 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд

СБС за 7 місяців існування уразили 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд

08:26 05.01.2026
ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

08:44 04.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

08:30 02.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА