СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) знищили протягом 12 січня російські радіолокаційну станцію (РЛС) "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор" та зенітний гарматно-ракетний комплекс "Тунгуска" на запорізькому та донецькому напрямках фронту, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Це вже 9, 10 та 11 знищені протягом 1-12 січня ворожі РЛС та ЗРК приблуди з системи ППО противника. Усі цілі знищені засобами middle strike Птахів 412 бригади СБС "Немезис" на глибині понад 100 км від лінії бойового зіткнення, з бойовою частиною понад 10 кг, що не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим але високовартісним засобам окупанта", - написав Бровді в телеграм у понеділок.