СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС уразили п'ять засобів протиповітряної оборони російських окупантів в оперативній глибині тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей 12–14 січня.

Як повідомляється в телеграм-каналі СБС в середу, засобами "middle strike" були знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Бук-М1", а також радіолокаційна станція "Вітязь" 50Н6Е.

Крім того бійці 413-го полку СБС "Рейд" уразили в окупованому Пологівському районі Запорізької області ЗРК "Стріла-10" ворога.

"Оперативна глибина уражень: від 46 до 160 км від лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.