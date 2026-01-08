Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) "Днєпр", здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму.

"Масштаб збитків уточнюється", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Крім того, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтниого підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне в окупованій частині Донецької області.

"Сили оборони України продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів", - наголосили в Генштабі.