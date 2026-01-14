США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

Державний департамент США призупиняє обробку імміграційних віз для громадян 75 країн, включаючи Росію та Білорусь, повідомив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

"Державний департамент призупинить обробку імміграційних віз з 75 країн, мігранти яких отримують соціальну допомогу від американського народу за неприйнятними ставками, включаючи Росію та Білорусь. Заморожування набуде чинності 21 січня", - написав він у соцмережі Х.

Кислиця зазначив, що заморожування залишатиметься чинним, доки США не зможуть гарантувати, що нові іммігранти не витягуватимуть багатство з американського народу.

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/2011526691588321417