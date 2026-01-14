Інтерфакс-Україна
Події
22:24 14.01.2026

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

1 хв читати

Державний департамент США призупиняє обробку імміграційних віз для громадян 75 країн, включаючи Росію та Білорусь, повідомив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

"Державний департамент призупинить обробку імміграційних віз з 75 країн, мігранти яких отримують соціальну допомогу від американського народу за неприйнятними ставками, включаючи Росію та Білорусь. Заморожування набуде чинності 21 січня", - написав він у соцмережі Х.

Кислиця зазначив, що заморожування залишатиметься чинним, доки США не зможуть гарантувати, що нові іммігранти не витягуватимуть багатство з американського народу.

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/2011526691588321417

Теги: #призупинка #країни #візи #сша

