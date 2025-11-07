Інтерфакс-Україна
Події
13:52 07.11.2025

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

2 хв читати
Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз
Фото: elements.envato.com

Європейська комісія ухвалила рішення, яким скасувала видачу громадянам Росії видачу багаторазових віз.

Про відповідне рішення у п’ятницю повідомляє Єврокомісія.

"Відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують поїздку до ЄС, що дозволить ретельно та часто перевіряти заявників, щоб зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки", - йдеться в пресрелізі.

В Єврокомісії пояснили, що мета цього рішення полягає в тому, щоб "пом’якшити загрози державній політиці та внутрішній безпеці, водночас дозволяючи винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування в усіх державах-членах та запобігаючи обходу".

"Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевого Шенгенського співробітництва в Росії та після схвалення всіма державами-членами у Візовому комітеті", - констатували в ЄК.

В повідомленні зазначається, що з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ЄС вжив безпрецедентних заходів для того, щоб Росія зупинила цю несправедливу та неспровоковану агресію, включаючи повне призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму з Росією та прийняття рекомендацій для підтримки держав-членів у зниженні пріоритетності віз для росіян та утриманні від їх видачі, посилюючи безпеку та прикордонний контроль.

"Сьогоднішнє рішення Комісії базується на цих зусиллях та на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевого Шенгенського співробітництва в Росії", - наголосили в ЄК.

Коментуючи ухвалене рішення, виконавчий віце-президент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен заявила: "Незаконна та неспровокована війна агресії Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу європейській безпеці, з підвищеними ризиками, пов’язаними з саботажем, дезінформацією та вторгненням дронів у Союз. ЄС послідовно посилює умови в’їзду для громадян Росії з початку цієї незаконної агресії. Подальше обмежуючи візові правила, ми робимо додатковий та необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян".

У свою чергу Високий представник ЄС Кая Каллас констатувала, що незаконне вторгнення Росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову ситуацію в Європі за десятиліття. "Зараз ми стикаємося з безпрецедентними збоями та саботажем безпілотників на нашій землі. Ми маємо обов’язок захищати наших громадян. Тепер до громадян Росії, які запитують візу для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорожі до ЄС та вільне пересування в його межах – це привілей, а не даність", - заявила вона.

Теги: #бельгія #скасування #візи #росіяни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 07.11.2025
ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

15:12 06.11.2025
Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

11:04 24.10.2025
Понад 90% українців погано ставляться до Росії – опитування

Понад 90% українців погано ставляться до Росії – опитування

03:23 24.10.2025
ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

10:17 23.10.2025
Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

00:53 23.10.2025
Трамп скасував зустріч з Путіним

Трамп скасував зустріч з Путіним

01:09 22.10.2025
Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

16:00 21.10.2025
Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

23:04 17.10.2025
Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

13:26 17.10.2025
Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

ВАЖЛИВЕ

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

ОСТАННЄ

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА