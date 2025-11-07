Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Фото: elements.envato.com

Європейська комісія ухвалила рішення, яким скасувала видачу громадянам Росії видачу багаторазових віз.

Про відповідне рішення у п’ятницю повідомляє Єврокомісія.

"Відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують поїздку до ЄС, що дозволить ретельно та часто перевіряти заявників, щоб зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки", - йдеться в пресрелізі.

В Єврокомісії пояснили, що мета цього рішення полягає в тому, щоб "пом’якшити загрози державній політиці та внутрішній безпеці, водночас дозволяючи винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування в усіх державах-членах та запобігаючи обходу".

"Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевого Шенгенського співробітництва в Росії та після схвалення всіма державами-членами у Візовому комітеті", - констатували в ЄК.

В повідомленні зазначається, що з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ЄС вжив безпрецедентних заходів для того, щоб Росія зупинила цю несправедливу та неспровоковану агресію, включаючи повне призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму з Росією та прийняття рекомендацій для підтримки держав-членів у зниженні пріоритетності віз для росіян та утриманні від їх видачі, посилюючи безпеку та прикордонний контроль.

"Сьогоднішнє рішення Комісії базується на цих зусиллях та на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевого Шенгенського співробітництва в Росії", - наголосили в ЄК.

Коментуючи ухвалене рішення, виконавчий віце-президент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен заявила: "Незаконна та неспровокована війна агресії Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу європейській безпеці, з підвищеними ризиками, пов’язаними з саботажем, дезінформацією та вторгненням дронів у Союз. ЄС послідовно посилює умови в’їзду для громадян Росії з початку цієї незаконної агресії. Подальше обмежуючи візові правила, ми робимо додатковий та необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян".

У свою чергу Високий представник ЄС Кая Каллас констатувала, що незаконне вторгнення Росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову ситуацію в Європі за десятиліття. "Зараз ми стикаємося з безпрецедентними збоями та саботажем безпілотників на нашій землі. Ми маємо обов’язок захищати наших громадян. Тепер до громадян Росії, які запитують візу для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорожі до ЄС та вільне пересування в його межах – це привілей, а не даність", - заявила вона.