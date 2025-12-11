Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

Європейський Союз посилює тиск на Бельгію, яка продовжує блокувати зусилля щодо надання Україні відновлювального кредиту, повідомляє Politico.

"За тиждень до зустрічі лідерів ЄС посилює тиск. Якщо Де Вевер продовжить блокувати план – шлях, яким він йде вже кілька місяців, висуваючи додаткові умови та вимоги – він опиниться в незручному та незвичайному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською, за словами дипломата ЄС, обізнаного з ходом дискусій. Лідер Бельгії буде ізольований і ігнорований, так само як Віктор Орбан з Угорщини, який отримує холодний прийом через відступ від демократії та відмову підтримати санкції проти Росії", – зазначає видання.

Послання Бельгії полягає в тому, що якщо вона не приєднається, її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС. Чиновники відкладуть на другий план побажання та занепокоєння Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки, що спричинить уряду серйозні головні болі, особливо коли переговори увійдуть у вирішальну фінальну стадію через 18 місяців.

Думка прем’єр-міністра Барта Де Вевера щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися. На його телефонні дзвінки не відповідатимуть, сказав дипломат.

"Це буде сувора реальність для країни, яка як буквально, так і символічно знаходиться в центрі проекту ЄС і яка перевершила свої можливості, взявши на себе провідні ролі, такі як головування в Європейській раді", - зазначає видання.

У той же час дипломати кажуть, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 млрд євро і з квітня буде змушена почати скорочувати державні видатки, якщо не зможе забезпечити необхідні кошти. Президент США Дональд Трамп знову відмовився надати американську підтримку.

Підкреслюючи високі ставки, посли ЄС збираються тричі на цьому тижні – у середу, п'ятницю та неділю – для обговорення пропозиції Комісії щодо надання позики, опублікованої минулого тижня.

Європейська комісія запропонувала ще один варіант фінансування України: спільний борг, забезпечений наступним семирічним бюджетом ЄС. Угорщина офіційно відмовилася від випуску єврооблігацій, а для залучення коштів через бюджет ЄС з метою підтримки України необхідна одностайна згода.

Залишається план С: деякі країни можуть задіяти власні бюджетні кошти, щоб підтримати Україну. Ця перспектива не входить до пропозицій Комісії, але дипломати тихо обговорюють її. Найбільш ймовірними учасниками вважаються Німеччина, країни Північної Європи та Балтії.

Але ті, хто висуває цю ідею, мають застереження: найважливішою перевагою членства в ЄС для країн блоку є солідарність. Змушуючи деякі країни-члени нести фінансовий тягар підтримки України самостійно, блок ризикує серйозним розколом у своєму ядрі.

Німеччина в майбутньому може вирішити не підтримати збанкрутілий банк у країні, яка зараз не виділяє гроші для Києва, вважають експерти.

"Солідарність – це двосторонній процес", – сказав один з дипломатів.

Звичайно, є й інший варіант – лідери ЄС могли б об'єднатися і прийняти план "репараційного кредиту" за допомогою так званого кваліфікованого голосування більшістю, проігнорувавши відмову Бельгії і просто просунувши його силою. Але дипломати кажуть, що цей варіант серйозно не розглядається.