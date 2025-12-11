Інтерфакс-Україна
Події
11:36 11.12.2025

Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

3 хв читати
Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

Європейський Союз посилює тиск на Бельгію, яка продовжує блокувати зусилля щодо надання Україні відновлювального кредиту, повідомляє Politico.

"За тиждень до зустрічі лідерів ЄС посилює тиск. Якщо Де Вевер продовжить блокувати план – шлях, яким він йде вже кілька місяців, висуваючи додаткові умови та вимоги – він опиниться в незручному та незвичайному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською, за словами дипломата ЄС, обізнаного з ходом дискусій. Лідер Бельгії буде ізольований і ігнорований, так само як Віктор Орбан з Угорщини, який отримує холодний прийом через відступ від демократії та відмову підтримати санкції проти Росії", – зазначає видання.

Послання Бельгії полягає в тому, що якщо вона не приєднається, її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС. Чиновники відкладуть на другий план побажання та занепокоєння Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки, що спричинить уряду серйозні головні болі, особливо коли переговори увійдуть у вирішальну фінальну стадію через 18 місяців.

Думка прем’єр-міністра Барта Де Вевера щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися. На його телефонні дзвінки не відповідатимуть, сказав дипломат.

"Це буде сувора реальність для країни, яка як буквально, так і символічно знаходиться в центрі проекту ЄС і яка перевершила свої можливості, взявши на себе провідні ролі, такі як головування в Європейській раді", - зазначає видання.

У той же час дипломати кажуть, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 млрд євро і з квітня буде змушена почати скорочувати державні видатки, якщо не зможе забезпечити необхідні кошти. Президент США Дональд Трамп знову відмовився надати американську підтримку.

Підкреслюючи високі ставки, посли ЄС збираються тричі на цьому тижні – у середу, п'ятницю та неділю – для обговорення пропозиції Комісії щодо надання позики, опублікованої минулого тижня.

Європейська комісія запропонувала ще один варіант фінансування України: спільний борг, забезпечений наступним семирічним бюджетом ЄС. Угорщина офіційно відмовилася від випуску єврооблігацій, а для залучення коштів через бюджет ЄС з метою підтримки України необхідна одностайна згода.

Залишається план С: деякі країни можуть задіяти власні бюджетні кошти, щоб підтримати Україну. Ця перспектива не входить до пропозицій Комісії, але дипломати тихо обговорюють її. Найбільш ймовірними учасниками вважаються Німеччина, країни Північної Європи та Балтії.

Але ті, хто висуває цю ідею, мають застереження: найважливішою перевагою членства в ЄС для країн блоку є солідарність. Змушуючи деякі країни-члени нести фінансовий тягар підтримки України самостійно, блок ризикує серйозним розколом у своєму ядрі.

Німеччина в майбутньому може вирішити не підтримати збанкрутілий банк у країні, яка зараз не виділяє гроші для Києва, вважають експерти.

"Солідарність – це двосторонній процес", – сказав один з дипломатів.

Звичайно, є й інший варіант – лідери ЄС могли б об'єднатися і прийняти план "репараційного кредиту" за допомогою так званого кваліфікованого голосування більшістю, проігнорувавши відмову Бельгії і просто просунувши його силою. Але дипломати кажуть, що цей варіант серйозно не розглядається.

Теги: #кредит #україна #єс #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 11.12.2025
США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

06:17 11.12.2025
Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

03:21 11.12.2025
Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

01:16 11.12.2025
Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

23:04 10.12.2025
Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

21:48 10.12.2025
Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

14:26 10.12.2025
Єврокомісар Кос перебуває в Україні з дводенним візитом

Єврокомісар Кос перебуває в Україні з дводенним візитом

09:45 10.12.2025
Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

21:34 09.12.2025
Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

20:36 09.12.2025
Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

ОСТАННЄ

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США

СБУ затримала двох мешканців Київщини за підозрою у підготовці обстрілів по теплових- та гідроелектростанціях

Мінкультури запроваджує школу для культурних інституцій та бізнесу щодо приватного партнерства і меценатства - Бережна

Новий "план Трампа" не передбачає амністію та заборону для вступу України в НАТО – ЗМІ

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026р - Бережна

На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

Міненерго вказує на тенденцію до покращення енергоспоживання та в окремих регіонах зменшення графіків обмежень

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

На Одещині внаслідок російських атак пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки – МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА