13:32 27.12.2025

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Україна аргументовано посилається на правила Європейського союзу, у пунктах мирного плану, що стосуються питання релігії та мови, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Дивіться, ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила і закони Європейського Союзу, бо ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме в такому форматі ми все обговорюємо. І відповідні питання, які ви ставите, так само ми обговорюємо саме в цьому форматі», - сказав Зеленський журналістам у суботу.

