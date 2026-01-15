Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з активістом і волонтером Сергієм Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства та домовились про співпрацю.

"Зустрілись із Сергієм Стерненком. Подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, вони зі Стерненком обговорили "актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами".

"Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати", - додав Зеленський.

Стерненко, своєю чергою, поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у соціальній мережі Х. "Мав можливість обговорити найбільш актуальні питання як щодо забезпечення війська та благодійної діяльності, так і щодо інших викликів, які стоять перед нашою державою", - написав Стерненко.

Він також повідомив, що передав очільнику держави побажання та скарги від військових. "Ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій", - наголосив Стерненко.

"Пряма та відверта комунікація важлива. Дякую президентові за таку розмову", - резюмував волонтер.

Як повідомлялося, днем раніше, 14 січня, Зеленський також провів зустріч з волонтером та громадськім діячем Сергієм Притулою.