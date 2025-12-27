Волонтер Стерненко закликає зняти заборону на роботу дронів-перехоплювачів у великих містах

Волонтер Сергій Стерненко, чий благодійний фонд "Спільнота Стерненка" є найбільшим недержавним постачальником дронів, пропонує зняти заборону, яка, за його словами, існує щодо застосування дронів-перехоплювачів у межах великих міст та біля них.

"Перехоплювати більшу частину Шахедів будуть далеко від міст. Так і треба. Але коли вони прориваються далі – не слід самим собі звʼязувати руки", – написав він у соцмережі X у суботу після чергового масованого нальоту ворога на Київ.

За даними Стерненка, заборона пов’язана із тим, що "нібито небезпечно літати перехоплювачу над містом, бо там 0,5 кг вибухівки".

На його думку, ці ризики співставні з ризиками від роботи кулеметів, зенітних установок та ЗРК.

"При цьому у більшості випадків при перехопленні Шахеда дроном, його бойова частина детонує ще в повітрі, що значно безпечніше для людей, аніж коли Шахед підбивають із кулемета", – вважає волонтер.

Згідно зі звітом БФ "Спільнота Стерненка", за листопад він зміг зібрати найбільшу суму коштів серед усіх мілітарних фондів — понад 330 млн грн та закупити 8,43 тис. FPV-дронів на 329,23 млн грн, у тому числі 1,57 тис. дронів-перехоплювачів на 136,82 млн грн, а всього на 30 листопада було закуплено 243,18 тис. дронів.

За даними фонду, за листопад поставленими ним дронами було збито як мінімум 302 Шахеди, у тому числі зафіксовані перші збиття реактивних шахедів.