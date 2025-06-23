Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

Четвертий замах на відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка був здійснений 1 травня на замовлення російських спецслужб, повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Чому ціллю росіян став Сергій Стерненко? Станом на сьогодні Сергій поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим", - розповів Малюк журналістам.

За його словами, убивство Стерненка планувалося на 2 травня: "це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас". "Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись", - додав голова СБУ.

За його словами, через це волонтеру була надана державна охорона.

"Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник - цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двух рук жіночка, яка на перший погляд не викликає жодних підозр. Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив… Саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка", - розповів Малюк.

Як повідомлялося, слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства Стерненка за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб). Підозрювана - 45-річна уродженка Одеської області, завербована російськими спецслужбами.