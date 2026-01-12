Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради звільнення голови СБУ Василя Малюка, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет не підтримав рішення про включення до порядку денного пленарного засідання сесії подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови Служба безпеки України", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, лише 7 народних депутатів були за таке рішення, 6 проголосували проти, а 2 - утримались.

На думку народної депутатки, рішення комітету свідчить про дефіцит аргументів щодо відставки голови СБУ.

"Звільняти ефективного керівника СБУ на тлі того, що відбувається на фронті та в тилу, - стратегічна помилка", - вважає Фріз.

Вона також наголосила, що відсторонення Малюка було здійснено в антиконституційний спосіб. Фріз зазначила, що президент перевищив конституційні повноваження, відсторонивши голову СБУ Малюка та призначивши тимчасовим виконувачем обов’язків Євгенія Хмару.