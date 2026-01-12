Інтерфакс-Україна
Події
15:14 12.01.2026

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

1 хв читати
Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки  не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради звільнення голови СБУ Василя Малюка, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет не підтримав рішення про включення до порядку денного  пленарного засідання сесії подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови Служба безпеки України", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, лише 7 народних депутатів були за таке рішення, 6 проголосували проти, а  2 - утримались.

На думку народної депутатки, рішення комітету свідчить про дефіцит аргументів щодо відставки голови СБУ.

"Звільняти ефективного керівника СБУ на тлі того, що відбувається на фронті та в тилу, - стратегічна помилка", - вважає Фріз. 

Вона також наголосила, що відсторонення Малюка було здійснено в антиконституційний спосіб. Фріз зазначила, що президент перевищив конституційні повноваження, відсторонивши голову СБУ Малюка та призначивши тимчасовим виконувачем обов’язків Євгенія Хмару. 

Теги: #звільнення #малюк #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 12.01.2026
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

20:29 09.01.2026
До Верховної Ради надійшло подання президента України про звільнення Малюка - Стефанчук

До Верховної Ради надійшло подання президента України про звільнення Малюка - Стефанчук

16:45 08.01.2026
Кабмін звільнив Гоцинця з посади голови Держгеонадр

Кабмін звільнив Гоцинця з посади голови Держгеонадр

12:11 08.01.2026
Кабмін звільнив голову Держлікслужби Ісаєнка

Кабмін звільнив голову Держлікслужби Ісаєнка

19:50 07.01.2026
Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

14:05 05.01.2026
Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

13:34 05.01.2026
Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

12:57 05.01.2026
Президент звільнив Бойка та Шляхова з посад членів НКЦПФР

Президент звільнив Бойка та Шляхова з посад членів НКЦПФР

11:45 05.01.2026
Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

07:33 05.01.2026
Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

В Україні 405 тис. га лісів потребують розмінування, у 2026 році на Київщині очистять 45 га

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА