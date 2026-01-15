Зеленський погодив заяву заступника керівника ДУС Прилипка про звільнення з посади

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Прилипка з посади заступника керівника Державного управління справами (ДУС).

"Звільнити Прилипка Сергія Івановича з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться в тексті президентського указу №57/2026 від 15 січня, опублікованого на сайті голови держави.

Прилипко, 1956 р.н., є кандидатом економічних наук. До роботи в ДУС очолював аудиторську фірму, був головою Ради директорів Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, очолював секретаріат Аудиторської палати України. 25 червня 2014 року його було призначено заступником керівника ДУС.