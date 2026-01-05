Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

Кабінет міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Кислиця буде першим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ підписано 5 січня 2026 р.