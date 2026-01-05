Інтерфакс-Україна
Події
11:45 05.01.2026

Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

1 хв читати
Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

Кабінет міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Кислиця буде першим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ підписано 5 січня 2026 р.

Теги: #звільнення #кислиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 05.01.2026
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

17:45 04.01.2026
Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ

Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ

14:24 03.01.2026
Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

17:44 01.01.2026
Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

19:02 31.12.2025
Двоє українських моряків, захоплених піратами у водах Західної Африки, звільнені з полону – МЗС

Двоє українських моряків, захоплених піратами у водах Західної Африки, звільнені з полону – МЗС

17:16 31.12.2025
Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

17:20 25.12.2025
Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

09:58 19.12.2025
Галущенко і Гринчук опублікували електронні декларації, які подаються при звільненні

Галущенко і Гринчук опублікували електронні декларації, які подаються при звільненні

09:49 18.12.2025
Кислиця прибув з візитом до Китаю

Кислиця прибув з візитом до Китаю

11:09 16.12.2025
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Телюпу

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Телюпу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Міноборони України про фронт у 2025 році: 61,6 тис. боєзіткнень і майже 2 млн обстрілів

Австралія обіцяла допомогти Україні з ППО - Зеленський

Одна людина загинула через атаку окупантів з дрона у Запоріжжі

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

СБУ викрила "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА