Оголошено ведучих "Євробачення-2026"

Австрійська телекомпанія ORF оголосила, що Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі будуть ведучими міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні, повідомляє Суспільне мовлення.

"Вікторія Сваровскі походить з Інсбруку в Тиролі (Австрія) та є телеведучою, підприємицею, моделлю, дизайнеркою та співачкою. Як частина всесвітньо відомої родини Сваровскі, Вікторія ще в ранньому віці свідомо вирішила обрати професійний шлях, незалежний від сімейного бізнесу", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Що стосується Міхаеля Островскі, то зазначається, що він родом з Леобена в Австрії, є актором кіно і телебачення, а також популярний телеведучий.

"Відомий насамперед своїми комедійними ролями, він також написав сценарії до кількох фільмів (Nacktschnecken, Contact High, Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott), а також був режисером (Hotel Rock’n’Roll). У фільмі Der Onkel 2022 року Міхаель не тільки зіграв головну роль разом з Анке Енгельке та Сімоном Шварцем, але й був автором сценарію та режисером. Книгу Der Onkel, яка стала основою для фільму, також написав Міхаель. Крім того, він знявся в багатьох телесеріалах, таких як Eberhoferkrimi, Ein Krimi in Passau, Vier Frauen und ein Todesfall", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.