11:06 23.01.2026

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2026" будуть Нікітюк і Мірошниченко

Ведучими фіналу національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" будуть телеведучі Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.

"Оголошуємо ведучих національного відбору на "Євробачення-2026": українська телеведуча Леся Нікітюк; офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Євробачення Україна" в мережі Facebook.

Крім того, Анна Тульєва стане ведучою зони єврофанів, а також вестиме передшоу.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Нагадаємо, що ведучими фіналу нацвідбору на участь у "Євробаченні-2024" були фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, а також, як і цього року, телеведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак; фіналу нацвідбору "Євробачення-2025" - телеведучі Марія Єфросиніна та Мірошниченко, а також Байдак.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

