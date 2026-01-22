Кабмін ввів головреда "Кіно-коло" Войтенка до Ради з держпідтримки кінематографії

Кабінет міністрів ввів головного редактора часопису "Кіно-коло" Володимира Войтенка до складу Ради з державної підтримки кінематографії.

Згідно з розпорядженням №58 від 21 січня, уряд вивів із Ради з державної підтримки кінематографії голову Державного агентства України з питань кіно Андрія Осіпова і ввів до її складу кінознавця, головного редактора часопису "Кіно-коло" Володимира Войтенка.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив склад Ради з державної підтримки кінематографії. До її складу увійшли: юристка Галина Вярвельська; продюсер Акім Галімов; демонстраторка Ірина Заря; режисер-постановник Володимир Мула; режисер-постановник Аркадій Непиталюк; продюсер Андрій Осіпов; режисер-постановник Денис Тарасов; економіст і кінознавець Олександр Шпилюк.