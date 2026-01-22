Полотно Мурашка, придбане за 312 тис. фунтів, експонують у Київській картинній галереї

Фото: пресслужба Київської картинної галереї

Картина українського живописця Олександра Мурашка "Дівчина з трояндами", придбана у 2021 році на лондонському аукціоні MacDougall’s за 312 тис. фунтів стерлінгів, представлена в експозиції Національного музею “Київська картинна галерея”.

"Відтепер твір належить сімейній колекції Артура Уманського та експонується в межах виставкового проєкту “Олександр Мурашко. Київські вібрації"", — повідомили в музеї.

Картина “Дівчина з трояндами” була створена у 1910-х роках і належить до зрілого київського періоду творчості Мурашка. За стилістикою та художніми прийомами вона співвідноситься з низкою знакових робіт митця, зокрема “Портрет Маргарити Мурашко біля вікна” (1916), “Портрет Віри Дитятіної”, а також полотнами “Весна” і “Продавщиці квітів”.

На картині зображена молода темноволоса жінка, яка сидить у кріслі. Композиція побудована на контрасті світла і тіні: обличчя героїні перебуває у півтіні, тоді як світло акцентує троянди та декоративний пейзаж на тлі. Колористичне рішення — у синьо-бузковій гамі — є характерним для робіт Мурашка 1910-х років.

Як повідомлялося, історико-мистецька виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації» приурочена до 150-річчя від дня народження художника та зосереджується на київському періоді його життя і творчості — місті, де митець народився, працював і сформувався як одна з ключових постатей українського модернізму.

Музей працює з 11:00 до 18:00, у вівторок — до 19:00 (вихідні дні — понеділок і четвер). Вартість повного вхідного квитка становить 200 грн, пільгового — 100 грн.