Інтерфакс-Україна

Події

16:09 04.04.2025

У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід

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У Гамбурзькій мистецькій галереї Кунстхалле (Німеччина) запрацював український аудіогід, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Наш проєкт з упровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу – саме про збереження нашої ідентичності. І те, що сьогодні в цьому видатному місці, у Кунстхалле, звучить українська мова – це не просто зручність для українських відвідувачів. Це вияв солідарності та підтримки, який ми дуже цінуємо", – сказала Зеленська у відеозверненні до відвідувачів галереї, повідомляє пресслужба Офісу пезидента.

Вона подякувала Генеральному консульству України в Гамбурзі за допомогу в реалізації проєкту, керівнику Кунстхалле професору Александру Кляру та його команді за підтримку цієї ідеї, а також усім волонтерам української громади Гамбурга, які працювали над перекладом та озвучуванням туру.

Відзначається, що це вже 97-й український аудіогід серед тих, які працюють у музеях і галереях 52 країн. Проєкт реалізують українські посольства та консульства під патронатом першої леді України.

"Сподіваюся, як і всі інші гіди проєкту, цей додасть порозуміння та спільної мови – і українцям, і країнам, які їх прихистили", – підсумувала Зеленська.

Теги: #галерея #аудіогід #гамбург

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