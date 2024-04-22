Мер Гамбурга прибув до Києва, заплановано зустріч із Кличком

Мер міста Гамбург (Німеччина) Петер Ченчер (Peter Tschentscher) прибув з візитом до Києва і має намір обговорити з мером української столиці Віталієм Кличком питання співпраці міст.

"Сьогодні я спілкуюся з Віталієм у столиці України про підтримку в рамках нашого "Пакту про солідарність і майбутнє". Мені хотілося б познайомитися з Києвом, висловити нашу солідарність і обговорити співпрацю наших міст", - написав Ченчер у соцмережі Х у понеділок.

"Народ України мужньо, наполегливо і з величезною силою чинить опір російській агресії. Наша підтримка має тривати доти, доки війна не закінчиться і не розпочнеться відновлення", - додав мер Гамбурга.