Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки — Кличко

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу, про передачу Києву двох когенераційних установок, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сторони підписали меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня. Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації", — написав Кличко в телеграм-каналі.

Всього у Києві було встановлено п'ять когенераційних установок, дві з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчуються пуско-налагоджувальні роботи.