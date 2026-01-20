Інтерфакс-Україна
Події
16:27 20.01.2026

Кличко: В Києві без тепла лишаються близько 4 000 будинків

1 хв читати
Комунальники подали теплоносій в понад 1 600 житлових будинків із 5 635, в яких після масованого російського обстрілу було відсутнє постачання тепла, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко вдень у вівторок.

"Наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій. Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня", - написав він у телеграм.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

Теги: #київ #теплопостачання #кличко

