12:39 20.01.2026

У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін доручив Національній соціальній сервісній службі України провести огляд усіх закладів в регіонах з акцентом на ті, де перебувають маломобільні групи населення.

"Попри надзвичайну ситуацію в енергетиці соціальна сфера працює. Найбільш вразливі категорії людей отримують необхідну допомогу. У Києві, де ситуація наразі найскладніша, допомогу людям надають 1100 соціальних працівників", - написав Улютін в мережі Facebook.

За його словами, за дорученням премʼєр-міністерки Юлії Свириденко відомство посилюємо кризове реагування, зокрема, налагодило обмін інформацією зі службою 112 Міністерства внутрішніх справ про звернення від вразливих категорій населення (одинокі люди старшого віку, маломобільні категорії населення, сімʼї з дітьми). 

"Дав доручення Національній соціальній сервісній службі України провести огляд усіх закладів в регіонах з акцентом на ті, де перебувають маломобільні групи населення. Очікуємо перелік актуальних потреб та підключаємо громадський сектор. Окрім того, плануємо найближчим часом виділити кошти з резервного фонду на забезпечення закладів соціальної сфери та МТП пальним", - додав він.

Він також нагадав, що у "Центрах життєстійкості" можна отримати психосоціальну підтримку, а частина Центрів забезпечена автономним живленням та працює у форматі Пунктів незламності.

Як повідомлялося, 19 січня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила провести додаткову перевірку всіх центрів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання на наявність електроенергії, пального для генераторів і гарячого харчування.

Теги: #київ #допомога #соціальні_працівники

