Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати $700 млрд - Качка

Забезпечення безпеки та утримання армії в поточному складі Україні протягом наступних 10 років може коштувати до $700 млрд за умов проводження агресії РФ, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Якщо ситуація не зміниться, тобто агресивна поведінка Росії щодо Європи та світу (продовжуватиметься - ІФ-У), то це може коштувати до $700 млрд у наступні 10 років, якщо підтримувати армію (України - ІФ-У), яка існує зараз, того ж розміру та забезпечувати її військовими", - сказав Качка під час панельної дискусії "Україна: на передовій майбутнього" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як зауважив очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, згадані $700 млрд є позабюджетними оборонними витратами. Крім того, за його словами, ще понад $500 млрд протягом наступного десятиліття мають бути виділені безпосередньо з державного бюджету України для оборонних потреб.

Соболев наголосив, що для цього Україна боротиметься з корупцією, зменшувати частку тіньової економіки та намагатися зібрати більше податків.

"Ми маємо розвивати економіку, щоб вона могла підтримувати безпеку, яка, своєю чергою, дозволить економіці зростати", — зазначив Соболев, підкресливши взаємозалежність економічного процвітання та оборонної спроможності.

Представники уряду також додали, що попри значні витрати на оборону Україна продовжує впроваджувати реформи, необхідні для вступу до ЄС, та працює над створенням інструментів для зниження ризиків для приватних інвесторів.

Джерело: https://www.youtube.com/live/JuW311OxE80?si=vebhluIBAtmrCFf0