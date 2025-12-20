Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/19

Народний депутат України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко передав 1500 шин та два мобільні шиномонтажні комплекси для 24 бригад Сил оборони.

"Сьогодні ми приїхали до воїнів із чергов0им вантажем. Привезли те, без чого неможлива логістика і будь-який рух військ: контейнер із надійною гумою для вантажівок КрАЗ, УРАЛ та HMMWV - вистачить усім. Також передаємо незамінних помічників - два мобільні шиномонтажні комплекси з RunFlat на базі двох причепів", – йдеться в опублікованому на сайті "Європейської солідарності" повідомленні.

Під час зустрічі з військовими політик також привітав рішення європейських партнерів щодо фінансування України. За його словами, ЄС передбачив окремо 90 млрд євро на 2026–2027 роки, що забезпечить гарантовані джерела фінансування, зокрема й для сектору оборони.

"Водночас партнери чітко окреслили три умови: незалежність антикорупційних органів і реальну боротьбу з корупцією; верховенство права, захист прав опозиції та громадянського суспільства; продовження реформ", – наголосив лідер партії.

Як повідомлялося раніше, Порошенко вніс до парламенту зміни до бюджету на 2026 рік, якими пропонується спрямувати 100 млрд грн із "пропагандистського телемарафону, телеграм-каналів, завищених зарплат прокурорів і ДБР та інших витрат" на потреби ЗСУ – індексацію грошового забезпечення військовослужбовців та пряме посилення армії.

"Ми повинні відновити довіру суспільства до влади, довіру фронту до тилу й довіру партнерів до України. Мирні переговори має вести професійна команда, а не корупційні єрмаки. Ми хочемо миру, але не капітуляції. Вступ до НАТО - це єдина реальна гарантія нашої безпеки. Першим і беззаперечним пріоритетом держави має залишатися Армія", – зазначив він.

Порошенко також нагадав, що проти нього запроваджені санкції як українською владою, так і російською стороною.

"Ми знаємо, що потрібно армії. Робили, робимо і будемо робити все для неї стільки, скільки буде потрібно", – сказав Порошенко під час передачі військовим допомоги.