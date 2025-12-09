Україну офіційно запросили стати асоційованим членом Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом - Качка

Фото: Facebook @taras.kachka

Україну офіційно запросили стати асоційованим членом Робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях, повідомив, вцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Україні офіційно надійшло запрошення стати асоційованим членом Робочої групи ОЕСР з питань боротьби хабарництвом в міжнародних ділових операціях та приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та міжнародних комерційних операціях", - написав Качка в мережі X.

За словами віцепрем'єра, для України це визнання значного прогресу країни в антикорупційній політиці.

"Членство в Робочій групі ОЕСР та приєднання до Конвенції відкривають для нас новий рівень співпраці та відповідальності, що зміцнить довіру до України як надійного партнера", - додав він.

Як повідомлялося, у жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції, водних ресурсів і управління даними у сфері охорони здоров’я, соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій та щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.