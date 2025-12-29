Говорити про близькість завершення війни передчасно - Климпуш-Цинцадзе

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Говорити про близькість завершення війни дуже передчасно, вважає голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"У дипломатії кажуть, що нічого не погоджено, поки не погоджено все. Тому говорити про близькість завершення війни дуже передчасно. Незважаючи на дуже отпимістичну та позитивну оцінку президентами Трампом і Зеленським перебігу перемовин, небезпечно вважати, що завершення війни є реально за рогом", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, коментуючи переговори президентів США та України у Флориді.

За словами народної депутатки, по-перше, безпекові гарантії, які нібито, за словами Зеленського, погоджені на 100% уже зі США, є абсолютно незрозумілими з точки зору їхньої сили, реальності і юридичного зобов’язання і вони ніким не озвучуються.

"Надійними гарантіями безпеки від країни, яка є другою ядерною потугою у світі, є лише членство України в НАТО або ядерна парасолька США. Але чи готові вони на це? Знаємо, що ця американська адміністрація проти нашого членства в Альянсі, і дуже сумніваюся щодо ядерного захисту. Україна, яка має травму Будапештського меморандуму має дуже уважно ставитися до формулювань і зобов’язань. Сьогодні, коли США максимально дистанціюються від своїх глибоких безпекових зобов’язань у Європі, важко розраховувати, що вони готові надати нам дієві безпекові гарантії", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона вважає важливим, що європейські лідери є частиною цієї дискусії і вироблення спільного бачення завершення війни.

"Але разом з тим, ми також розуміємо, що на даний момент немає розуміння того, як виглядатимуть їхні безпекові гарантії. Ба’ більше, сам факт того, що Росія не згодна на режим припинення вогню для проведення перемовин, а ставить віз попереду коня (і це підтримується США), свідчить про незацікавленість Росії справді завершувати війну", - підкреслила голова комітету.

Вона зазначила , що не може не турбувати те, що США вустами президента Трампа ставлять знак рівності між російським терором мирного населення і нашими захисними атаками на воєнну машину агресора.

"Ретрансляція Трампом слів Путіна про зацікавленість Росії в успіху України звучить, як знущання, на тлі щоденного знищення росіянами України. Замість безсовісних розмов про участь росіян у відбудові знищеного ними, мала би тривати дискусія про розмір накладених на них репарацій", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, обговорення територіальних питань, і рівень розуміння Трампом ситуації навколо ЗАЕС, свідчать про те, що, на жаль, усі ці перемовини рухаються в парадигмі пастки РФ із затягуванням часу і руйнуванням залишків міжнародного правопорядку.

"Головним підсумком є те, що перемовини тривають і не завершилася черговим скандалом. Водночас ця позитивна комунікація далі продовжує демобілізовувати і українське суспільство, і частину європейських партнерів, відволікає нас від боротьби в очікування миру, який точно не за рогом. Натомість потрібен примус Росії до миру через додаткову зброю і санкції", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.