ЄС розглядає можливість запровадження тарифів проти США на суму EUR93 млрд - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість введення тарифів проти США на суму EUR93 млрд або обмеження доступу американських компаній до внутрішнього ринку ЄС у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа щодо країн НАТО, які не підтримали його спробу контролювати Гренландію, повідомляє Financial Times.

За словами посадовців, залучених до підготовки заходів, кроки у відповідь мають дати європейським лідерам важелі впливу під час ключових зустрічей із Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня. Вони намагаються знайти компроміс, який уникне глибокого розколу у західному військовому альянсі.

"Список тарифів було підготовлено ще минулого року, але його відклали до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни. Питання його активації обговорювалося в неділю на зустрічі послів 27 країн ЄС, разом із так званим інструментом протидії примусу (ACI), який може обмежити доступ американських компаній до ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британі, Нідерландів та Фінлянді, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренланді .

В суботу агенція Bloomberg зазначала, що депутати Європейського парламенту готові призупинити схвалення торговельної угоди зі США: "Законодавці Європейського Союзу готові призупинити затвердження торговельної угоди ЄС з США через общянку президента Дональда Трампа ввести мита на крани, які підтримали Гренландію перед обличчям американських погроз", - сказано в повідомленні.

Згодом стало відомо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання Європейської ради через напружену ситуацію навколо Гренландії.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", — йдеться в заяві Кошти, розповсюдженій у неділю в Брюсселі.

Дата засідання глав держав та урядів кран-членів ЄС ще не визначена.

Джерело: https://www.ft.com/content/b2872a49-3d43-4a55-a483-de7b19e8e436