Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

На п’ятничному позачерговому засіданні Ради оборони Київщини ухвалено рішення щодо відновлення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти з 19 січня, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Уважаю це рішення правильним і необхідним. Так, умови дійсно складні. Ворог цілеспрямовано бʼє по нашій енергетиці, намагається залишити нас без світла й тепла, загнати у темряву, підступно користуючись низькою температурою однієї з найхолодніших зим, позбавити можливості працювати, навчатися та розвиватися", — зазначив Калашник.

"Безумовно, рішення щодо початку навчання ухвалюються виключно з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації. Наразі в підготовлених громадах маємо навчальні заклади з укриттями, альтернативними джерелами живлення, проведеною термосанацією будівель, підключенням індивідуальних котелень та організованим гарячим харчуванням", — додав він.

За його словами, роботи з підготовки шкіл до навчання проводилися за підтримки донорів та фінансуванням із державного й обласного бюджетів.