Інтерфакс-Україна
Події
20:23 18.01.2026

Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

1 хв читати
Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

На п’ятничному позачерговому засіданні Ради оборони Київщини ухвалено рішення щодо відновлення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти з 19 січня, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Уважаю це рішення правильним і необхідним. Так, умови дійсно складні. Ворог цілеспрямовано бʼє по нашій енергетиці, намагається залишити нас без світла й тепла, загнати у темряву, підступно користуючись низькою температурою однієї з найхолодніших зим, позбавити можливості працювати, навчатися та розвиватися", — зазначив Калашник.

"Безумовно, рішення щодо початку навчання ухвалюються виключно з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації. Наразі в підготовлених громадах маємо навчальні заклади з укриттями, альтернативними джерелами живлення, проведеною термосанацією будівель, підключенням індивідуальних котелень та організованим гарячим харчуванням", — додав він.

За його словами, роботи з підготовки шкіл до навчання проводилися за підтримки донорів та фінансуванням із державного й обласного бюджетів.

 

Теги: #навчання #київська #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 18.01.2026
Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

19:38 18.01.2026
Кулеба: У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання у 143 житлових будинках

Кулеба: У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання у 143 житлових будинках

14:15 17.01.2026
Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

13:47 17.01.2026
Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

12:49 17.01.2026
Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

10:31 17.01.2026
Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

17:52 15.01.2026
Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

09:01 15.01.2026
Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

08:48 15.01.2026
Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

ОСТАННЄ

Міністр закордонних справ Нідерландів назвав погрозу Трампа митами проти ЄС через Гренландію "шантажем"

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

ОВА: ворог протягом дня завдав близько двох десятків атак по Дніпропетровській області, поранено жінку

У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

У соцмережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу з дискредитацією діяльністі української розвідки та спецслужб - джерела

Новий голова НКЦПФР декларує місію створити кожному українцю умови стати капіталістом

Маньківка під контролем Сил оборони України - Угруповання військ "Схід"

Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА