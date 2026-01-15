Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

Фото: Київська ОВА

Російські війська атакували Київську область, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста - мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій. Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, в помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.

"Ми працюємо над цим спільно з місцевою владою та за підтримки наших міжнародних партнерів", - наголосив Калашник.