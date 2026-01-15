09:01 15.01.2026
Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків
Фото: Київська ОВА
Російські війська атакували Київську область, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
"Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста - мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій. Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків", - написав він у телеграмі.
За словами глави ОВА, в помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.
Усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.
"Ми працюємо над цим спільно з місцевою владою та за підтримки наших міжнародних партнерів", - наголосив Калашник.