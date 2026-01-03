Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

У Обухівському районі Київської області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок ворожої атаки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі", - написав він у телеграмі.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

За його словами, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.