09:41 12.01.2026
Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo
Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".
"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", – йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі ранком понеділка.