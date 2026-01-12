Інтерфакс-Україна
Події
09:41 12.01.2026

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", – йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі ранком понеділка.

