ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

У Київській області під час негоди за добу відновили електропостачання для 76 тис родин, без електрики наразі залишаються понад 230 тисяч родин, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київщина: за добу повернули світло для 76 тис родин під час негоди. Найскладніша ситуація через погодні умови залишається у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

Повідомляється, що роботи тривають без зупинок. "Працювати доводиться у складних умовах. Сніг і ожеледь ускладнюють під’їзд до пошкоджених ділянок та сповільнюють ремонти", - зазначають у ДТНК.

За даними холдингу, без електропостачання залишаються понад 230 тисяч родин: близько 140 тисяч через негоду, ще 90 тисяч через наслідки обстрілів.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям Київщини", - наголосили у ДТЕК.