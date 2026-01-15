Інтерфакс-Україна
Події
10:08 15.01.2026

Українську мову вивчають у 107 країнах світу – дані Preply

Фото: Unsplash

Українська мова у 2025 році стала предметом вивчення серед іноземців у 107 країнах, серед них найбільший показник (26%) у США, 10% - у Великій Британії, 8% - у Німеччині та 6% - в Польщі, йдеться у дослідженні платформи для вивчення мов Preply, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами, 52% мають на меті володіти українською для подолання мовних бар’єрів та спілкування, а ще 20% опитаних потребують її для кар’єри та працевлаштування.

Водночас в Україні у 2025 році англійська мова посіла перше місце серед мов, які вивчають українці (64%). Далі йдуть іспанська (6%), німецька (5%), французька (4%) та польська (3%).

Під час дослідження було виявлено, що у світі показник вивчення англійської мови складає 43%, друга за популярністю іспанська (13%), а третя – французька (8%).

38% українців відповіли, що іноземна потрібна їм у розвитку кар’єри, 26% вказали, що вивчають нову мову для спілкування, 14% готуються до мовних іспитів, а ще 4% – через переїзд, йдеться у звіті.

"Серед викладачів на платформі за походженням 3% становлять українці, з них 45% в межах країни, 9% викладають з Польщі, 6% – з Німеччини, та 4% – з США", – навели дані у дослідження.

Окрім того, у платформі уточнили, що учні цих викладачів перебувають не тільки в Україні (17%), а у США, де цей показник складає 12%, в Польщі – 11%, Німеччині (9%), Великій Британії (5%) та Канаді (3%).

Однак, набирають також популярності мови країн Азії, зокрема, попит на японську мову у 2025 році зріс на 33%, на арабську на 15% та на корейську – 13%.

"Здебільшого інтерес до мов Східної Азії виник через культуру, зокрема аніме, мангу, J-pop, K-pop та K-дорами. Через бізнес зв’язки з країнами Близького Сходу з’явилась потреба в опануванні арабської ", - пояснюється у дослідженні.

Попит на вивчення європейських мов присутній, серед них лідирують іспанська та французька, зокрема запит на них однаково зріс на 3%, йдеться у звіті.

Окремо, повідомляється, що 80% учнів та ті, хто нещодавно закінчив навчання, зауважили, що користувалися штучним інтелектом (ШІ) під час навчання. Основною метою у його використанні було практикування іноземних мов, зокрема англійської (57%), іспанської (18%) та французької (8%).

Використовували ШІ для створення навчального матеріалу також більше 40% вчителів.

"У 2025 ЮНЕСКО заявили, що 40% населення нашої планети не можуть отримати доступ до освіти мовою, яку вони розуміють. 2026 рік може стати роком розв’язання цієї проблеми ", - вважають у Preply.

Створена в Україні у 2012 році компанія декларує, що має більше 100 тис. репетиторів більш ніж 180 національностей зі 120 предметів. У 2022 році Preply закрила раунд фінансування на $50 млн від таких інвесторів, як OWL Ventures, Diligent Capital і Hoxton Ventures, а 2023 року залучила додатковий раунд на суму $70 млн на чолі з Horizon Capital.

Теги: #світ #українська_мова #вивчення

