14:39 30.10.2025

Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для того, щоб заповнити ефір.

"Боротьба ідентичностей має бути на сьогодні не останнім, це питання нашого виживання. Що має робити держава? Дбати про національну культуру, про україномовний культурний продукт. Але не просто, щоб заповнити ефір, це має бути високоякісний україномовний продукт, сповнений ідеології", - сказала вона на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Вона наголосила, що над цим мають працювати не лише діячі культури, але й залучатися наукові дослідження соціолінгвістів і нейролінгвістів.

Як повідомлялося, генеральний директор StarLihgtMedia Олександр Богуцький заявляє, що не бачить інтересу до української мови від державних чиновників.

На думку генерального директора "1+1 media" Ярослава Пахольчука, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік.

Теги: #івановська #українська_мова #контент

