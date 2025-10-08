Інтерфакс-Україна
До 78% зросла частка учнів, які вважають українську мову рідною

Частка учнів, які вважають українську мову рідною, зросла з 74% до 78%, частка вчителів - з 86% до 92%, йдеться у дослідженні Державної служби якості освіти України і уповноваженого із захисту державної мови про стан функціонування держмови у закладах середньої освіти у 2024/25 навчальному році, яке представлено на пресконференції у середу.

Зазначається, що частка учнів, які вважають українську рідною, зросла з 74% до 78%, серед вчителів - з 86% до 92%, серед батьків - залишається на рівні 82%.

Також дослідження показало, що 47% батьків і 32% вчителів почали частіше вживати державну мову, і 43% учнів також відзначили зростання використання української у повсякденному спілкуванні.

Водночас менше 54% респондентів зазначили, що користуються українськими інтернет-ресурсами проти 71% два роки тому.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на пресконференції заявила, що останні роки є тенденція до зменшення повідомлень про порушення мовного законодавства у системі вищої освіти, водночас спостерігається суттєве зростання їх кількості в позашкільній освіті та помірне зростання на інших рівнях.

Також вона зауважила, що проведене дослідження показує, що у 2024 році 10% вчителів визнали, що на уроках застосовується недержавна мова (російська) як мова навчальних матеріалів, а в 2025 році - 7%. Серед учнів у 2024 році це визнало 17%, а у 2025 році - 13%.

Крім того, частка учнів, які визнали, що при спілкуванні у школі використовують російську, у 2024 році становила: 48% - на уроках і 57% - на перервах, а в 2025 році: 39% - на уроках і 51% - на перервах.

Третій цикл моніторингового дослідження стану дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти проходив упродовж 28 квітня – 12 травня 2025 року. Опитано 4294 вчителя, 25695 батьків та 5727 учнів 8-11(12) класів.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року мовний омбудсмен разом із Держслужбою якості освіти підготували рекомендації щодо неухильного виконання мовного законодавства в закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, засновникам закладів загальної середньої освіти рекомендовано: забезпечити розширення мережі курсів з вивчення української мови, розробку та видання якісних українськомовних навчальних матеріалів, заохочувати директорів шкіл збільшити кількість заходів із популяризації державної мови, підтримувати ініціативи учасників освітнього процесу та громадськості щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.

Закладам загальної середньої освіти рекомендовано ініціювати розвиток інтерактивних методик викладання, що сприятимуть активній участі учнів у процесі вивчення української мови та української літератури, створити сприятливе мовне середовище в школах, де українська була б популярною та використовувалась як мова спілкування в позаурочних заходах, рекомендувати батькам удосконалювати свою українську разом із дітьми, ініціювати функціонування при школах мовних курсів та розмовних клубів для батьків.

