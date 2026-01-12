Унаслідок обстрілів Херсонщини за добу загинула людина

Минулої доби під ударами російських військ перебували населені пункти Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина, повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його інформацією, під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Благовіщенське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Кізомис, Дніпровське, Томарине, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили газову трубу та приватні гаражі. Через російську агресію 1 людина загинула", - зазначено в повідомленні Прокудіна ранком понеділка.