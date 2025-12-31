Інтерфакс-Україна
Події
16:43 31.12.2025

Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Фото: @finnishsanta Facebook

Українська буде додана до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом, повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на Міністерство закордонних справ України. 

"У листі, зокрема, зазначається, що посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, яка інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, які використовуються у листуванні.

"Також зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою", - йдеться в повідомленні.

На думку омбудсменки, такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою.

Офіс і Поштове відділення Санта Клауса (Йоулупуккі) знаходяться в селі Рованіємі, провінція Лапландія у Фінляндії.

Теги: #листування #санта_клаус #українська_мова #йоулупуккі

