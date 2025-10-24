Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

Проєкт нового правопису української мови буде розглянуто до кінця 2025 року, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства… Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст — про утвердження мовної незалежності українського законодавства", - написав Стефанчук у Фейсбуці у пʼятницю.

Він зазначив, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, не властива сучасній українській мові.

"Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів — це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу", - наголосив спікер.

На його думку, українська мова в правовій сфері має бути точною, сучасною і конкурентною.

"Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською", - підкреслив голова Верховної Ради.