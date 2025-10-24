Інтерфакс-Україна
Події
18:09 24.10.2025

Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

1 хв читати
Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

Проєкт  нового правопису української мови  буде розглянуто до кінця 2025 року, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства… Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст — про утвердження мовної незалежності українського законодавства", - написав Стефанчук у Фейсбуці у пʼятницю.

Він зазначив, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, не властива сучасній українській мові. 

"Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів — це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу", - наголосив спікер.

На його думку, українська мова  в правовій сфері має бути точною, сучасною і конкурентною. 

"Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською", - підкреслив голова Верховної Ради.

Теги: #стефанчук #правопис #українська_мова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 20.10.2025
Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

14:16 16.10.2025
Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

18:56 15.10.2025
Стефанчук - членам парламенту Великої Британії: РФ не реагує на дипломатію — лише на силу

Стефанчук - членам парламенту Великої Британії: РФ не реагує на дипломатію — лише на силу

15:38 15.10.2025
Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

15:03 14.10.2025
Україна сподівається на підтримку депутатів ФРН у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до ЄС - Стефанчук

Україна сподівається на підтримку депутатів ФРН у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до ЄС - Стефанчук

17:22 13.10.2025
Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

13:58 08.10.2025
До 78% зросла частка учнів, які вважають українську мову рідною

До 78% зросла частка учнів, які вважають українську мову рідною

10:56 21.08.2025
Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

12:14 20.08.2025
Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

16:31 26.06.2025
Переважна більшість книжок в Україні видається державною мовою - Держкомтелерадіо

Переважна більшість книжок в Україні видається державною мовою - Держкомтелерадіо

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Третій армійський корпус цілком знищив механізовану колону окупантів біля Ставків під Лиманом

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА