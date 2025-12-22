Інтерфакс-Україна
Робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори, переконаний спікер Ради

Голова  Верховної Ради Руслан Стефанчук впевнений, що робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори під час воєнного стану. 

"Я точно знаю, що ця робоча група напрацює той документ, який дасть можливість провести не просто вибори, а безпечні , демократичні вибори", - сказав Стефанчук журналістам під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби  у Києві у понеділок.

За його словами, цей закон буде використаний одноразово.

Стефанчук нагадав, що робоча група має відповісти на  багато запитань, серед яких -  голосування на окупованих територіях, створення виборчих дільниць за кордоном, участь міжнародних спостерігачів під час виборів, забезпечення право голосу військових. 

