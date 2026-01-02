Інтерфакс-Україна
Події
12:52 02.01.2026

Стефанчук про висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії: Це приклад цинізму

2 хв читати
Стефанчук про висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії: Це приклад цинізму

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії Томі Окамури проти надання зброї Україні прикладом неосвіченості та цинізму.

"Новорічне звернення Томіо Окамури є яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій і цинізму. Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, Україна вдячна великому Чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку в лихі часи.

На думку Стефанчука, висловлювання чеського спікера є винятково його особистою позицією, а не позицією Чеського парламенту і Чеського народу.

"Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи — і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ", - наголосив спікер українського парламенту.

За повідомленням ресурсу Česke noviny (CTK) спікер Палати депутатів Томі Окамура (СДПН) "вкотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні".

"Я вважаю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни… Я розумію, що для Заходу вигідно, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, яку росіяни витрачатимуть ще до того, як вона потрапить на фронт", – цитує CTK голову Палати депутатів.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота… Нехай крадуть, але не у наших, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі", – цитує фрагмент виступу Окамури CTK.

Теги: #стефанчук #окамура #висловлювання

