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11:16 14.02.2024

Співробітник Музею історії України у Другій світовій війні, який неприйнятно висловився про загиблу в Харкові сім'ю, звільнився

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Співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні, який неприйнятно висловився щодо сім'ї, яка загинула в Харкові внаслідок російської атаки, написав заяву про звільнення.

"Старший науковий співробітник Роман Кабачій здійснив непростий крок, необхідний в умовах, що склалися. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Національний музей історії України у Другій світовій війні припиняє з ним трудові відносини", - ідеться в повідомленні пресслужби музею, оприлюдненому в середу вранці на його сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, в ніч на 10 лютого через атаку по Харкову із застосуванням БПЛА загорілася АЗС. Унаслідок витоку палаючого пального розпочалася пожежа в приватному секторі. Загинуло семеро людей, зокрема троє дітей (піврічне немовля, 4 роки і 7 років), троє дістали поранень.

Після цього Кабачій на своїй сторінці у фейсбуці прокоментував публікацію Офісу генерального прокурора: "Це той момент, коли родина не виїздить, тому що ти там держслужбовець (чи на держзарплаті)". На обурення й заклики до співчуття в коментарях він написав: "Співчуття кому? П'ятьом згорілим комкам?". Пізніше він видалив дописи й вибачився за них. 12 лютого Національний музей історії України у Другій світовій війні засудив висловлювання свого співробітника.

 

Теги: #музей #звільнення #висловлювання

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