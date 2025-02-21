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10:06 21.02.2025

Рубіо: Трамп дуже засмутився через президента Зеленського

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Рубіо: Трамп дуже засмутився через президента Зеленського

Останні висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського, якого він назвав "диктатором без виборів", були пов’язані з тим, що "Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема за недостатню вдячність США та незгоду підписати угоду про корисні копалини, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Я думаю, що президент Трамп дуже засмучений президентом Зеленським, і це справедливо. Подивіться, у Джо Байдена також було розчарування в Зеленському. …У газетах є статті про те, як він вилаявся на нього під час телефонної розмови, тому що Зеленський, замість того, щоб подякувати за допомогу, негайно повідомляє, чого ми не робимо або чого він не отримує", - сказав він в інтерв’ю, опублікованному на сайті Держдепу США.

Крім того, Рубіо зауважив, що була розмова з президентом Зеленським. "І ми обговорювали питання щодо прав на корисні копалини, і ми пояснили їм: подивіться, ми хочемо бути з вами спільним підприємством – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо, що це насправді гарантія безпеки. Якщо ми є вашим партнером у важливій економічній справі, нам повертають частину грошей, наданих платниками податків – близько 200 мільярдів доларів. І це також – зараз ми маємо кровний інтерес у безпеці України", - сказав він.

За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її "потрібно провести через законодавчий процес".

Рубіо також наголосив: "Одна з тез, яку президент (Трамп – ІФ-У) зазначив у своєму зверненні, це не те, що нам байдужа Україна, але Україна на іншому континенті. Це безпосередньо не впливає на повсякденне життя американців. Ми дбаємо про це, оскільки це має наслідки для наших союзників і, зрештою, для світу. За це має бути певний рівень вдячності, і коли ви цього не бачите, і ви бачите, як він звинувачує президента в тому, що він живе у світі дезінформації, це дуже, дуже контрпродуктивно".

За словами Рубіо, Трамп "готовий працювати над миром, тому що йому не байдужа Україна, і він сподівається, що Зеленський буде партнером у цьому, а не кимось, хто там ставить щось на кшталт контрпослань, щоб спробувати змусити нас у цьому відношенні. Тут це не буде продуктивно".

Також Рубіо висловився стосовно важливості співпрацювати з Путіним і вирішувати проблему війни з Україною, оскільки це заважає розв'язанню інших геополітичних питань. "Є речі, над якими ми (США та РФ – ІФ-У) потенційно могли б співпрацювати геополітично. Я маю на увазі, що є елементи світу, де, я думаю, у нас є спільні інтереси. Я не впевнений, що росіяни є прихильниками іранського режиму, який має ядерну зброю, наприклад, і так далі. Але ми не можемо працювати над цими речами… доки ця перешкода в Україні стоїть на цьому шляху".

Теги: #рубіо #трамп #висловлювання #зеленський

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