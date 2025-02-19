Інтерфакс-Україна
Події
18:35 19.02.2025

Трамп: Зеленський вмовив США вступити у війну, яку неможливо виграти

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Трамп: Зеленський вмовив США вступити у війну, яку неможливо виграти

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку "неможливо виграти", та назвав українського лідера "диктатором без виборів".

"Уявіть собі, скромний успішний комік, Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити $350 млдр, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися", - написав Трамп в соціальній мережі TruthSocial.

Він знов накинувся на Зеленського із звинуваченнями у розтраті грошей допомоги від США.

"Сполучені Штати витратили на $200 млрд більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовано повернуться, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають назад… Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "зникла", - додав Трамп.

Він вкотре написав, що Зеленський відмовляється від виборів, та назвав президента України "диктатором".

"Він відмовляється від від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, – це гра з Байденом... Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни", - додав президент США.

Трамп також зазначив, що його адміністрація "успішно" веде переговори з РФ про "припинення війни".

"Ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що всі визнають, що тільки "ТРАМП" і адміністрація Трампа може це зробити. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський ймовірно, хоче, щоб "підлива не закінчилася", - резюмував Трамп.

Тим часом Володимир Путін сьогодні зробив низку заяв для російських ЗМІ, в яких зазначив, що у нього є бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, але ця зустріч вимагає часу для підготовки. Разом с тим, він сказав, що для "врегулювання" війни в Україні потрібен час, що можливо, займе "півроку", але не став уточнювати терміни. Путін повідомив, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови сказав йому, що переговорний процес відбуватиметься за участю і Росії, і України, і він погодився з тим, що Україну з цього процесу "не буде виключено".

Теги: #трамп #зеленський

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