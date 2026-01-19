Інтерфакс-Україна
09:55 19.01.2026

В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, 21 людина загинула, Київ висловив співчуття

В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, 21 людина загинула, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття рідним і близьким жертв.

"У неділю на півдні Іспанії швидкісний поїзд зійшов з рейок та врізався в інший поїзд, що рухався зустрічним шляхом, зіштовхнувши другий поїзд з колій та впав на насип. Внаслідок зіткнення загинула щонайменше 21 людина", - повідомило агентство з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії у понеділок.

Повідомляється, що аварія сталася поблизу Адамуса в провінції Кордова, приблизно за 360 км на південь від столиці Мадрида. З 75 госпіталізованих людей 15 перебувають у важкому стані, повідомив журналістам рано в понеділок голова регіонального уряду Андалусії Хуанма Морено.

Газета El Pais повідомила, що серед загиблих є 27-річний машиніст поїзда Мадрид-Уельва, який зазнав аварії. У двох поїздах було близько 400 пасажирів, більшість з яких були іспанцями, які поверталися до Мадрида і назад після вихідних. Незрозуміло, скільки туристів могло бути на борту, оскільки січень – це не сезон відпусток в Іспанії. Причина аварії поки що невідома, заявив журналістам міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте на прес-конференції на станції Аточа в Мадриді, додавши, що "дійсно дивно", що схід з рейок стався на прямій ділянці колії. Він додав, що цю ділянку колії було оновлено у травні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття з цього трагедії: "Трагічна новина з Кордови, Іспанія, де смертельна залізнична аварія забрала багато життів. Ми поділяємо біль дружнього іспанського народу і висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Будьте сильними, дорогі іспанські друзі", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок вранці.

10:45 19.01.2026
Станом на зараз немає даних про українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок аварії в Іспанії

08:42 19.01.2026
В Іспанії внаслідок аварії поїздів загинула щонайменше 21 людина

