Мінветеранів вважає некоректним порівняння повернення радянських військових з Афганістану з поверненням українських військових з фронту

Міністерство у справах ветеранів України вважає некоректним порівняння повернення радянських військових з Афганістану з поверненням українських військових з фронту російсько-української війни, повідомляє пресслужба відомства.

"На нашу думку, некоректними є і порівняння з ситуацією в росії 1990-х чи поверненням радянських військових з Афганістану. Українські ветерани – це захисники, які боронять свою землю від загарбника, а не несуть загрозу. Вважаємо, що в фокусі уваги мають бути російські війська та їхні союзники, які є справжньою загрозою, адже продовжують готувати нові акти агресії проти вільного світу", - сказано в повідомленні.

Водночас Мінветеранів не погоджується з висловлюванням президента Польщі Анджея Дуди, яке представляє українських військових як потенційну загрозу. "Українські воїни не лише боронять нашу державу, але й захищають всю Європу від російської агресії. Українські воїни та ветерани – не загроза, а гарант стабільності та безпеки України, Польщі та всієї Європи. Вони – ті, хто ризикують життям заради миру та свободи, і заслуговують на найвищу повагу та підтримку", - підкреслено в повідомленні.

Разом з тим, Мінветеранів висловлює вдячність Польщі за всебічну підтримку України у боротьбі за свободу та незалежність. Окремо виражена вдячність президенту Польщі за його послідовну позицію щодо підтримки України та заклики до міжнародних партнерів посилити допомогу Україні.

В міністерстві наголосили, що ветерани повертаються до активного життя, розвиваючи бізнес, волонтерство та громадські ініціативи. Ветеранський спорт та реабілітаційні програми допомагають їм адаптуватися після служби.

Також ветерани стають лідерами своїх громад, зміцнюючи суспільство та економіку.

"Ми свідомі викликів, пов’язаних із поверненням військових до мирного життя, і активно працюємо над створенням ефективної системи підтримки. Ми переконані, що українські ветерани – це сильні, мотивовані люди, які стали на захист своєї держави та всього демократичного світу. Вони – не загроза, а рушійна сила, яка зміцнює Україну, Європу та глобальну безпеку. Віримо, що міжнародна спільнота розуміє це і підтримуватиме Україну у створенні гідних умов для наших Захисників і Захисниць після перемоги", - підсумували в Мінветеранів.

Як повідомлялось, в інтерв'ю Financial Times Дуда висловив побоювання, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", - сказав він. "Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки сильно зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - додав президент Польщі.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Україні Георгій Тихий прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про нібито "загрози для європейської безпеки від повернення українських воїнів з фронту, зроблену їм в інтерв'ю газеті Financial Times.

Джерело: https://www.facebook.com/mva.gov.ua/posts/941086038203556?rdid=xWLivy3D1nugOPhM#