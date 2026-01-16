Мінветеранів почало службове розслідування щодо бронювання на НВМК – Калмикова

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), повідомила голова міністерства Наталія Калмикова.

"Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", - заявила Калмикова, відповідаючи на питання Верховної Ради в п’ятницю.

Як повідомлялося, в четвер, 15 січня, Верховна Рада викликала на засідання Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

На початку тижня Железняк в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" і заброньований там від мобілізації.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося з запитом до ДУ "НВМК" щодо зазначеного питання.