Інтерфакс-Україна
Події
11:25 16.01.2026

Мінветеранів почало службове розслідування щодо бронювання на НВМК – Калмикова

1 хв читати
Мінветеранів почало службове розслідування щодо бронювання на НВМК – Калмикова

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), повідомила голова міністерства Наталія Калмикова.

"Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", - заявила Калмикова, відповідаючи на питання Верховної Ради в п’ятницю.

Як повідомлялося, в четвер, 15 січня, Верховна Рада викликала на засідання Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

На початку тижня Железняк в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" і заброньований там від мобілізації.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося з запитом до ДУ "НВМК" щодо зазначеного питання.

Теги: #бронювання #нвмк #мінветеранів #службове_розслідування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 07.01.2026
Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

17:06 05.01.2026
Мінветеранів реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо підтримки ветеранів і захисників

Мінветеранів реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо підтримки ветеранів і захисників

14:47 05.01.2026
Мінветеранів планує розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ у 5 пілотних регіонах у 2026р

Мінветеранів планує розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ у 5 пілотних регіонах у 2026р

19:06 02.01.2026
Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання

Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання

13:07 31.12.2025
Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

10:34 31.12.2025
Мінветеранів про 2025р: 311 тис. заявок на ветеранський спорт, для майже 10 тис. дітей ветеранів гранти на освіту, автоматично УБД отримали 131,5 тис. осіб

Мінветеранів про 2025р: 311 тис. заявок на ветеранський спорт, для майже 10 тис. дітей ветеранів гранти на освіту, автоматично УБД отримали 131,5 тис. осіб

16:44 29.12.2025
Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

09:58 17.12.2025
Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

ВАЖЛИВЕ

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

ОСТАННЄ

Свириденко наступного тижня проведе нараду щодо боротьби з контрафактом

Дати поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії поки що не визначені - Пєсков

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

Прокурор САП просить суд застосувати щодо Тимошенко заставу в 50 млн грн

Активісти встановлюють на столичній ВДНГ загальнодоступну мобільну лазню та намет для обігріву

Суддя ВАКС зробив Тимошенко попередження за недотримання порядку судового засідання

Смачило, яка очолювала ФДМУ до 14 січня, звільнилася з Фонду після призначення його головою Наталухи

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

СБУ виявила понад $300 тис. під час обшуків в очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА