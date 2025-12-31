Інтерфакс-Україна
31.12.2025

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Ветеран, який служив зв’язківецем, може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік і інженер ІТ-інфраструктури, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Зв’язківець відповідає за налагодження, підтримку й захист каналів зв’язку, часто працюючи у польових умовах або в мобільних групах. Він оперативно реагує на збої та будь-які інші похибки у своїй зоні відповідальності — в цивільному житті цей досвід напряму перетворюється на конкурентні технічні та ІТ-компетенції", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, зв’язківець під час служби має такі навички: монтаж, налаштування й обслуговування радіо-, кабельного, супутникового та цифрового зв’язку; розгортання мобільних систем зв’язку в польових умовах, забезпечення живлення та маскування; виявлення й оперативне усунення технічних збоїв; робота з шифрувальними модулями, захист каналів від перешкод і втручань; іноді — робота з РЕБ або кіберзахистом.

Також він володіє такими навичками: командна робота та координація; швидке визначення й усунення проблеми в складній системі; самоорганізація; суворе дотримання інструкцій та режиму секретності; аналітика та відповідальність.

"Зв’язківець може успішно реалізуватися в цивільних професіях, пов’язаних із технікою, мережами та критичною інфраструктурою: монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік або інженер зв’язку, спеціаліст технічної підтримки, інженер ІТ-інфраструктури, фахівець із кібербезпеки (після додаткового навчання)", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці; ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів; ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін.

