Мінветеранів про 2025р: 311 тис. заявок на ветеранський спорт, для майже 10 тис. дітей ветеранів гранти на освіту, автоматично УБД отримали 131,5 тис. осіб

Міністерство у справах ветеранів прозвітувало про досягнуті показники ветеранської політики у різних сферах в 2025 році.

"Запуск нових програм, оновлення ініціатив, закриття потреб, впровадження сервісів і змін. У 2025 році ми крок за кроком будували якісну систему підтримки для тих, хто захищав Україну. Це були не просто окремі ініціативи, а послідовна робота за всіма ключовими напрямками. Здоров’я й відновлення. Житло. Ветеранський спорт. Фахівці із супроводу. Ментальна підтримка. Освіта. Робота. Власні справи. Цифровізація. Допомога родинам", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що за програмами фізичного здоров'я було досягнуто наступних показників: первинною ланкою охорони здоров'я для ветеранів охоплено 18 870 осіб; зуболікування та зубопротезування - 143 180 осіб; адаптація ветеранів з втратою зору - 18 осіб; реабілітація за кордоном - 236 осіб; програма "Повернемо зір захисникам" - 2010 осіб.

У сфері спорту: по програмі "Ветеранський спорт" подано 311 тис. заявок; проведено 45 всеукраїнських змагань, у яких взяло участь 7 186 ветеранів; проведено 10 навчально-тренувальних зборів для 690 ветеранів.

За соціальними програмами: житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп отримало 2 623 родини; програмою "єВідновлення" скористалося 22,8 тис. осіб; статус УБД отримали 343 добровольці та іноземці; піднайомом житла скористались 43 особи; одноразова грошова допомога виплачена 1598 особам; на компенсацію за автоцивілку подано понад 26 000 заявок.

По программам економічної незалежності: 9 820 дітей отримали фінансування по програмі грантів на освіту; 1200 ветеранів пройшли профадаптацію; підтримано грантами 326 проектів; підтримано 510 заявок на мікрофінансування.

В рамках цифровізації Мінветеранів зосередило увагу на наступних показниках: посвідчень ветерана в "Дії" - 675 169; автоматично УБД отримали 131 509 осіб; автоматично статус особи з інвалідністю внаслідок війни отримало 1 609 осіб; автоматично статус члена сімʼї загиблого отримало 1 216 осіб.

Серед іншого, у відомстві повідомили, що на сьогодні в Україні працює 2 295 фахівці супроводу ветеранів; в закладах охорони здоров'я знаходиться 329 фахівці супроводу; функціонує 15 просторів турботи про ветерана в лікарнях.

Як повідомлялося, в листопаді Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Програма запрацює починаючи з січня 2026 року.

Кабмін з 2026 року запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових.

Ветеранський фонд Мінверетанів запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026 році.

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року.