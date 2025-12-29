Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

Ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"У війську є спеціальності, де результат залежить від одного рішення, одного правильно обраного моменту й бездоганної роботи з технікою. Саме такою є робота оператора ПТРК (Протитанкового ракетного комплексу) — фахівця, який поєднує спостережливість, технічну підготовку та високу відповідальність. Оператор протитанкового ракетного комплексу працює з високоточними системами ("Стугна", "Корсар", Javelin, NLAW та іншими), здійснює наведення й пуск ракети, діє самостійно або в парі, координується з командиром і розвідкою. Це не прямий бій, а зважена, аналітична робота, де важливі холодний розрахунок, концентрація та командна взаємодія. У цивільному житті ці якості трансформуються у конкурентні професійні навички", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, оператора ПТРК має такі навички: робота з оптичними, тепловізійними та цифровими системами наведення; точне прицілювання з урахуванням типу цілі, дистанції та руху; підготовка, налаштування й обслуговування складного технічного обладнання; оцінка ситуації, вибір режиму ураження та ухвалення рішення в обмежений час; розгортання комплексу, маскування позиції та швидка зміна місця після дії; взаємодія в бойовій парі або малій команді, чітка координація ролей.

Також він володіє такими навичками: відповідальність за результат і наслідки прийнятого рішення; висока концентрація та уважність до деталей; стресостійкість і здатність діяти з холодним розумом під тиском; самоконтроль і витримка, вміння чекати правильного моменту; командна робота та довіра до партнерів по процесу.

"Досвід оператора ПТРК є цінним у сферах, де потрібна робота з технікою, точними процесами та відповідальністю за результат. Це можуть бути професії спеціаліста з електроніки чи оптики, оператора спеціального обладнання, контролера якості на виробництві, фахівця аналітичних або моніторингових служб, інструктора з технічних чи спортивних дисциплін, працівника антикризових або безпекових напрямів", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці, а ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів.