Інтерфакс-Україна
Події
16:44 29.12.2025

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

2 хв читати
Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

Ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"У війську є спеціальності, де результат залежить від одного рішення, одного правильно обраного моменту й бездоганної роботи з технікою. Саме такою є робота оператора ПТРК (Протитанкового ракетного комплексу) — фахівця, який поєднує спостережливість, технічну підготовку та високу відповідальність. Оператор протитанкового ракетного комплексу працює з високоточними системами ("Стугна", "Корсар", Javelin, NLAW та іншими), здійснює наведення й пуск ракети, діє самостійно або в парі, координується з командиром і розвідкою. Це не прямий бій, а зважена, аналітична робота, де важливі холодний розрахунок, концентрація та командна взаємодія. У цивільному житті ці якості трансформуються у конкурентні професійні навички", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, оператора ПТРК має такі навички: робота з оптичними, тепловізійними та цифровими системами наведення; точне прицілювання з урахуванням типу цілі, дистанції та руху; підготовка, налаштування й обслуговування складного технічного обладнання; оцінка ситуації, вибір режиму ураження та ухвалення рішення в обмежений час; розгортання комплексу, маскування позиції та швидка зміна місця після дії; взаємодія в бойовій парі або малій команді, чітка координація ролей.

Також він володіє такими навичками: відповідальність за результат і наслідки прийнятого рішення; висока концентрація та уважність до деталей; стресостійкість і здатність діяти з холодним розумом під тиском; самоконтроль і витримка, вміння чекати правильного моменту; командна робота та довіра до партнерів по процесу.

"Досвід оператора ПТРК є цінним у сферах, де потрібна робота з технікою, точними процесами та відповідальністю за результат. Це можуть бути професії спеціаліста з електроніки чи оптики, оператора спеціального обладнання, контролера якості на виробництві, фахівця аналітичних або моніторингових служб, інструктора з технічних чи спортивних дисциплін, працівника антикризових або безпекових напрямів", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці, а ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів.

Теги: #мінветеранів #оператор #птрк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

09:58 17.12.2025
Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

11:39 16.12.2025
Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

15:29 02.12.2025
Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

18:27 26.11.2025
Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

16:43 14.11.2025
Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

14:31 28.10.2025
Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

12:20 21.10.2025
Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

ВАЖЛИВЕ

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА